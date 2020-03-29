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AK Parti Merkez İlçe’nin istişareleri de telekonferanstan

AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı istişare Toplantısını telekonferans yöntemi ile gerçekleştirdi.

AK Parti Merkez İlçe’nin istişareleri de telekonferanstan

AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı istişare Toplantısını telekonferans yöntemi ile gerçekleştirdi.

29 Mart 2020 Pazar 19:05
AK Parti Merkez İlçe’nin istişareleri de telekonferanstan

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Haftalık Olağan Merkez İlçe İstişare Toplantısını telekonferans sistemi ile gerçekleştirdi.

AK Parti Merkez İlçe teşkilatının tamamının katıldığı toplantıya İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.

Ahlatcı, Başta merkez ilçe başkanı Erhan Akar olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerini bu süreçte önemli görevlerin beklediğini belirterek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ise konuşmasında, ülkenin içinde bulunduğu ve ilimiz de de mücadelesine devam edilen (Kovid-19) Koronavirüsle ile ilgili el birliği yapılması gerektiğini, AK Parti Çorum Teşkilatı yönetim kurulları ve üyeleri olarak vatandaşları uyaracak ve telkinde bulunacaklarını dile getirdi. Akar, özellikle 65 yaş üstü vatandaşları tek tek arayarak kendi sağlıkları ve gelecekleri için uyarıda bulunacaklarını ifade etti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimizin aldığı tedbir ve uygulamalara katkı sağlayabilecek ilçe teşkilat çalışmaları değerlendirme ve istişare toplantımızı gerçekleştirdik. İstişaremize katılan yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Çorum’da bulunan başta fedakar sağlık çalışanlarımız, emniyet mensuplarımız, belediye personelimiz ve kamu kurum ve kuruluşlarımız personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.(Haber Merkezi)

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