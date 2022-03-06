AK Parti Merkez İlçe’den “Danışma Meclisi”
AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı tarafından “Ulukavak Mahallesi Danışma Meclisi” toplantısı düzenlendi.
Güncel 06.03.2022, 19:00
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AK Parti Çorum teşkilatı ve partililerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, bu toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise, “İşimiz insana hizmet düsturuyla liderimizin izinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru teşkilatlar olarak dersimizi iyi çalışıyor. Bu sevdayı her gönüle yazacağız” diyerek, millete hizmet yolunda politikalar ürettiklerini söyledi.
Toplantıya AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle Başkanları ve AK Parti Ulukavak Teşkilatı katıldı.
(Taner ŞİMŞEK)
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