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AK Parti Merkez İlçe’de Erhan Akar tek aday

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Genel Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönem Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Şahin’in 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi’ne katılmak üzere Çorum’a geleceğini söyledi.

AK Parti Merkez İlçe’de Erhan Akar tek aday

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Genel Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönem Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Şahin’in 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi’ne katılmak üzere Çorum’a geleceğini söyledi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 00:30
AK Parti Merkez İlçe’de Erhan Akar tek aday

Ahlatcı, “22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 11.00’de Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak olan 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde mevcut başkan Erhan Akar 3. dönemine aday olacak. 4 yıldır merkez ilçe başkanlığı görevini yapan Akar, mevcut kongrede tek aday olarak seçime girecek” dedi.

Kongrede 30 asıl, 15 yedek merkez ilçe yönetim kurulu üyesi seçileceğini belirten Ahlatcı, “Geçmiş dönem Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevinde de bulunan Akar’ın kongresine katılmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Şahin Çorum’a gelecek.

AK Parti’de kongre süreci 22 Şubat 2020 Cumartesi günü Merkez İlçe Kongresi ile başlayacak 29 Şubat’ta Mecitözü, 1 Mart’ta Alaca, 2 Mart’ta Boğazkale ilçe kongreleri şeklinde devam edecek. Tüm teşkilat mensuplarımızı ve tüm vatandaşlarımızı kongreye davet ediyorum. İnandığımız bu kutlu dava yolunda, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde memleketimiz, milletimiz ve şehrimiz için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz demeden durmaksızın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu. (Haber Merkezi)

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