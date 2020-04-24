AK Parti merkez ilçe ve mahalle başkanları telekonferansla görüştü

Telekonferansa AK Parti milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, mahalle sorunları, koronavirüs ile mücadelede gelinen nokta, AK Parti İl, İlçe ve belediye ile birlikte yapılan hizmetler, 65 yaş üstü evden çıkamayanlarla yapılan moral telefonları ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise TBMM’de yapılan çalışmalar ve bu süreçte ne gibi destekler sağlandığı hakkında bilgi verirken Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın da korona virüs süresince kapalı olan işyeri esnafına 250₺ ilk çek verildiğini esnafa bir nebze de olsa katkıda bulunduklarını ifade etti. Toplantı sonunda Merkez ilçe Başkanı Erhan Akar, birlik beraberlik içinde bu günlerinin üstesinden gelineceğini, insanların evde kalması konusunda herkese çağrıda bulunduklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)