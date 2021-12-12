AK Parti'li Kavuncu: "Çorum'da ulaşım yatırımları 11 milyar 461 milyon liraya ulaşacak"

Kavuncu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 8 ilçeyi Çorum'a kesintisiz ve güvenli bir şekilde bağlayacak "Farklı Seviyeli Köprülü Kavşak" yapım ihalesinin 9 Aralık 2021'de yapıldığını belirtti.

Bu kavşağın Çorum merkeze girişte trafik akışını rahatlatacağını, Ankara ve Samsun'dan gelen trafiğin İskilip-Osmancık trafiğine takılmadan akmasını sağlayacağını ve sıklıkla yaşanan kazalara da son vereceğini belirten Kavuncu, projenin yaklaşık maliyetinin 162 milyon 441 bin lira olduğunu kaydetti.

Kavuncu, Çorum'da, daha önceki yıllardan başlayıp 2002 yılı sonuna kadar toplam 59 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, 2003-2021 yılları arasında yüzde 512 artışla 301 kilometre bölünmüş yol daha yapılarak toplamda 359 kilometre bölünmüş yol ağına ulaşıldığını söyledi.

Çorum'da, kara yolu çalışmaları için 1993-2002 yılları arasında 599 milyon lira harcama yapılmışken, 2003-2021 yılları arasında bu tutarın yüzde 944 artışla, 6 milyar 856 milyon liraya ulaştığını dile getiren Kavuncu, "Çorum'da devam eden ulaşım projelerimizin sayısı 13'tür. Aralık 2021 itibariyle ulaşım yatırımlarına AK Parti iktidarlarımız döneminde toplam 6 milyar 856 milyon lira harcama yapıldı. 4 milyar 605 milyon liralık devam eden 13 adet ulaşım projesiyle birlikte toplam yatırım tutarı 11 milyar 461 milyon liraya ulaşacaktır." dedi.