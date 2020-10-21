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AK Parti'li Bostancı'dan açık cezaevlerine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere ilişkin, “Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor” dedi.

Güncel 21.10.2020, 01:01
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AK Parti'li Bostancı'dan açık cezaevlerine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerine ilişkin açıklama yaptı. Bostancı, “Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığının açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor” dedi.

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