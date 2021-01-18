AK Parti kongresi yarın

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemi ile katılacağı 7. Olağan İl Kongresi’nin yarın saat 11.00’de TSO Fuar Alanı’nda gerçekleştirileceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen kongrelerin 13 Ocak’ta yeniden başladığını hatırlatan Yusuf Ahlatcı yarın Çorum ile birlikte Düzce, Amasya, Bartın ve Karabük il kongresinin yapılmasının planlandığını vurguladı.

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın yeniden tek aday olması beklenen kongre öncesinde Kırşehir Milletvekili, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Çorum Koordinatörü Mustafa Kendirli ilimize gelerek kongre hazırlıkları ile ilgili görüşmelerde bulundu. Kendirli ayrıca AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in başkanlığında kongre hazırlıkları ile ilgili video konferans toplantısı yaptı.

(Haber Merkezi)