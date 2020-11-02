AK Parti Kadın Kolları’ndan iki ilçeye atama

AK Parti Kadın Kollarında yaşanan kongre takvimi çerçevesinde Çorum'da bulunan iki ilçenin kadın kolları başkanının atamaları yapıldı.

İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, ilçe başkanlığı değişecek olan İskilip ve Bayat İlçe Başkanlıkları için aday olanlar isimlerle birlikte AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Sayın Lütfiye Selva Çam ve heyeti ile biraraya geldi. Adaylar arasında yapılan mülakat sonucunda 6.Olağan İlçe Kadın Kolları Kongrelerinde İskilip İlçe Kadın Kollari Başkanlığı için Aslı Darıcı, Bayat İlçe Kadın Kolları Başkanlığı için ise Hatice Kara'nın atamaları yapıldı. (Haber Merkezi)