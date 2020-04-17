AK Parti ile CHP’den Şehit Anıtı’nda anma programı

Programa; AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, her iki partinin il genel meclisi, belediye meclisi üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri katıldı.

Anma programı şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Daha sonra kabirleri ziyaret eden Yusuf Ahlatcı, Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler karanfil bırakarak dua etti.

Ulu Camii Müezzini Hasan Çakmak’ın yaptığı duanın ardından hep birlikte Fatiha Suresi okundu.

Program sırasında bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucucu ve kurtarıcısı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve cumhuriyet uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Tahtasız, şehitlerimizin, binlerce yıldan beri, Türk’ün milli varlığını sürdürmek için; vatan, millet, istiklal, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda ettiğini ifade ederek, “Türk milleti; Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da, terörle mücadelede ve daha nice savaşta binlerce şehit vermiş, üzerinde yaşadığı toprakların her karışını kanla sulamış, vatanın bölünmeyeceğini, Türk’ün esir alınamayacağını kanıtlamış, tarihi kahramanlıklarla dolu bir millettir” diye konuştu.

Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Terörle mücadelede pek çok erimizi, astsubayımızı, subayımızı, generalimizi, polisimizi, diplomatımızı ve öğretmenimizi şehit verdik. Onlar kahramandı… Onlar cesurdu… Onlar gerektiği için canlarını büyük Türk Milleti için verdiler.

Onların kutsal emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hür kalacaktır.

Aziz milletimiz, kahraman Türk ordusuyla her zaman tek bir yürek halinde barış ve huzur ortamını koruyarak, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edecektir.

Milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Vatanımız, istiklalimiz ve istikbalimiz için bir an tereddüt etmeden, sarsılmaz inanç ve eşsiz cesaretleriyle canını ortaya koyan şehit ve gazilerimize olan borcumuzu ancak, gelecek nesillere tam bağımsız, daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti bırakarak ödeyebiliriz. Bunun için var gücümüzle çalışmak durumundayız.

Milletimiz, bağımsızlık olgusunu daima her şeyin üstünde tutmuştur. Aziz milletimiz, bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için her daim şehit olmayı göze almıştır. Milletimiz bir iftihar madalyası gibi şehitlerini, gazilerini göğsünde taşımaktadır.

Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk milletinin bayrağının şanını canından üstün tutan şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise Türk milleti için şehitlik mertebesinin ulaşılabilecek en yüksek mertebe olduğunu vurguladı.

Ahlatcı, "Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna, canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, dünyanın dört bir yanında ve yurdumuzun her köşesindeki şehitliklerde "kefensiz ama görevini yapmış olmanın huzuru içinde yatan kahraman şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Bugün huzur ve güven içerisinde yaşama imkanına sahip olduğumuz cennet vatanımızın tarihi sayısız kahramanlıklarla doludur. Malazgirt Savaşı, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ve en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi; Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk vatanının parçalanamayacağını tüm dünyaya kanıtlamış, milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere karşı, dün olduğu gibi bugün de, daima hazır ve tetikte olduğumuzu göstermiş bulunmaktayız. Tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle yad ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)