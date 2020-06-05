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AK Parti il yönetimi yüz yüze görüştü

AK Parti’de koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu toplantıları normalleşme süreci ile birlikte yüz yüze gerçekleştirildi.

Güncel 05.06.2020, 20:04
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AK Parti il yönetimi yüz yüze görüştü

AK Parti İl Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı hakkında bilgi veren İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını yönetim kurulu üyeleri olarak birbirlerine kavuşmanın özlemiyle normal toplantı şeklinde yaparak gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

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