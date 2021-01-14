AK Parti İl Kongresi 19 Ocak’ta

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemi ile katılacağı il 7. Olağan İl Kongresi’nin 19 Ocak 2021 günü saat 11.00’de TSO Fuar Alanı’nda gerçekleştirileceğini açıkladı.

AK Parti’de tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından ertelenen il kongreleri yeniden başladı. Bu kapsamda önceki gün Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas İl kongrelerini gerçekleştiren AK Parti’de 18 Ocak 2021 günü Manisa, Aydın, Adıyaman, Mardin, Bitlis, Kilis, Muş, Bingöl ve Elâzığ, 19 Ocak 2021 günü ise Çorum ile birlikte Düzce, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerinin yapılması planlandı. Yeni tip koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemler alınarak düzenlenecek olan kongrede İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın yeniden aday olması bekleniyor.

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da yaptığı yazılı açıklama ile “Çorum’lu Hemşehrilerim, Kıymetli Kardeşlerim, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023-2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde icra edeceğimiz 7. Olağan İl kongremizin öncelikle Çorum’umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Memleketimin güzel insanlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

