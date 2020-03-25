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AK Parti il başkanları telekonferansla toplandı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir Başkanlığında telekonferansla İl Başkanları toplantısına katıldı.

AK Parti il başkanları telekonferansla toplandı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir Başkanlığında telekonferansla İl Başkanları toplantısına katıldı.

25 Mart 2020 Çarşamba 21:00
AK Parti il başkanları telekonferansla toplandı

Tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle birçok organizasyon ertelendi. AK Parti’de de her ay sürekli olarak yapılan il başkanları toplantısı gerçekleştirilemedi. Parti genel merkezi, il başkanları ile tek tek görüşmeyi ise ihmal etmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, telekonferans yöntemiyle tüm il başkanları ile görüşerek, illerindeki salgın durumu, teşkilat çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da konferansa katılarak, Çorum’da yapılan çalışmalar, korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler ve son durumu hakkında bilgiler verdi.

Ahlatcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, “Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir Başkanlığında İl Başkanları telekonferansımızda #covid19 kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimizin almış olduğu tedbir ve uygulamalarına katkı sağlayabilecek il il teşkilat çalışmaları değerlendirme ve istişare toplantımızı gerçekleştirdik” dedi.

Korona virüs salgını ile ilgili olarak da Çorumlulara yönelik uyarılarda bulunan İl Başkanı Ahlatcı, “Millet olarak, yaşadığımız küresel korona virüs salgınına karşı yetkili mercilerin uyarılarına bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz gereği titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Başta sağlık bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıkların virüs salgınından milletin en az zararla kurtulması konusunda tüm tedbirleri aldığını anlatan İl Başkanı Ahlatcı, Çorum’da da başta sağlık olmak üzere tüm birimlerin insanların korona virüsünden korunması noktasında üzerine düşeni yaptığını dile getirdi. Çorumlulardan da belirlenen kurallara uymalarını isteyen İl Başkanı Ahlatcı, her yaştan insanların taşıyıcı olduğu virüs konusunda özellikle de 65 yaş ve üstündekilerin daha dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaparak bu süreçte sosyal mesafeyi arttırıp, sosyal hareketliliği azaltmak başlıca sorumluluğumuzdur. Resmi kurum ve kuruluşların açıklamaları dışında yapılan paylaşımlara itibar etmeyelim. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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