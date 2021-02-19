AK Parti İl Başkanı Ahlatcı’dan Rektör Öztürk’e ziyaret

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Ahlatcı, ziyaretle ilgili olarak, “İlimizi eğitim alanında daha iyi seviyelere taşıyabilmek için yapacağımız çalışmalar hakkında istişarede bulunduk.

Değerli hocamıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)