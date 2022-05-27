AK Parti İl Başkanı Ahlatcı’dan Ensar Vakfı ve TÜGVA ziyareti

İlk olarak TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı ve Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Yusuf Ahlatcı, daima hakkın ve adaletin yanında olacak nesiller yetiştirmek amacıyla kurulan TÜGVA’nın önemli başarılara imza attığını ve atmaya da devam edeceğini söyledi.

“Biz gençlerimizin dün olduğu gibi bugünde yarında yanındayız” ifadelerini kullanan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “Hep birlikte ülkemiz için güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Ardından Ensar Vakfı İl Temsilcisi Abdurrahman Çırak ve yönetimini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi alan Yusuf Ahlatcı, vakıf üyeleriyle sohbet etti. “Aynı bayrak altında ülkemizi ve şehrimizi daha ileriye taşımak bizim asıl hedefimizdir” diyen Ahlatcı, “Vatanımız ve milletimiz için ortak paydada buluşan; emekle, imkanla, seferberlikle, gönüllükle inşa edilmiş tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hesabi değil hasbi niyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

