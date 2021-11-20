Ak Parti il Başkan Yardımcısı Okan Çalışkan vefat etti

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İl Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi Okan Çalışkan (49) vefat etti. Çalışkan’ın yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Merhumun cenazesi bugün saat 16.00’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak saat 16.30’da Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.

