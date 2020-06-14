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AK Parti heyetinden Mahir Ünal’a ziyaret

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki heyet AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ı ziyaret etti.

Güncel 14.06.2020, 19:55
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AK Parti heyetinden Mahir Ünal’a ziyaret

Yusuf Ahlatcı, beraberindeki İl Başkan Yardımcıları Murat Günay, Ercan Daşdan ve Özel Kalem Müdürü Serdar Gökkaya ile birlikte AK Parti Genel Merkezi’ne gitti. Ahlatcı burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paşlaşım yapan Yusuf Ahlatcı, “Genel Başkan Yardımcımız Tanım ve Medya Başkanımız Mahir Ünal’ı ziyaretimizde 2023, 2053, 2071'lere taşıyacak parti vizyonumuz, Dijital Medya Takip Merkezi, dijital farkındalık, vatanımızın siber egemenliğimizin korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

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