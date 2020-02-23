Partisinin Merkez İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Kongresi’nde konuşan Ahlatcı, “18. yılını kutladığımız AK Partimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ilk günkü hizmet aşkı ile birlikte yoluna devam etmektedir” dedi.

Hatalarından ders alarak, eksikliklerini tamamlayarak, şehirde var olan uyumu ve kardeşliği daha da sıkı hale getireceklerini kaydeden Ahlatcı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“İnandığımız yolda millet için millete hizmet için yürüyerek Çorum’da 18 yıldır aralıksız elde ettiğimiz başarılara yenilerini ekleyeceğiz.

AK Partimiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini önce Allah’ın yardımı sonrasında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği şekilde milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz.

AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bu bakımdan AK Parti’de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında vatan müdafaasında da en ön safta yer almak demektir. AK Parti milletin partisidir. AK Parti 18 bayrağının 18 yıldır gönderde olduğu Çorum’umuzdan başlamak üzere bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız.” (Taner ŞİMŞEK)