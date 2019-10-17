AK Parti Grubu’na “Çorum” damgası...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Barış Pınarı Harekatı’na destek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet yetkililerine moral vermek amacıyla Ankara’ya İl Başkanı Yusuf Ahlatcı öncülüğünde çıkarma yapan Çorum heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaretinin ardından TBMM’ye de giderek AK Parti Grup Toplantısı’na da katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında TBMM’de düzenlenen yeni yasama yılının ilk grup toplantısında İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile birlikte milletvekili sıralarında izlerken, ilçe başkanları, belediye başkanları, il gençlik ve kadın kolları başkanları, tüm yönetim kurulu üyeleri ve merkez ilçe mahalle teşkilatları yöneticileri de grup salonunun neredeyse yarısına yakınını doldurdu.

Salona giren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “Çorum seninle gurur duyuyor” gibi sloganlar atarak karşılayan Çorum heyetinin coşkusu Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ise doruğa ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulunan Çorum heyeti daha sonra ise kürsüde onun konuşmasını da dinledi. Çorum heyetine el sallayarak ve rabia işareti yaparak karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da katıldığı Türk Dünyası Konseyi Toplantısı başta olmak üzere ülkemizde ve dünyada yaşanan bir çok gelişmeye değindiği konuşmasında "5 devlet bir millet" vurgusu yaptı.

AK Parti 7. Olağan Kongre Süreci'nin başladığını hatırlatarak bu dönemde de Cumhur İttifakı olarak Meclis'i etkin şekilde çalıştırmakta kararlı olduklarını anlatan Erdoğan, Türkiye’nin müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirdiğini, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini, DEAŞ’ın balonunu söndürdüklerini, yapılan mücadelelerinin birlik beraberliğimiz sayesinde başarıya ulaşacağını, harekatı eleştirenlerin önce aynaya bakması gerektiğini, hiç kimsenin Türkiye'nin taammüden hedef aldığı tek bir sivili bile gösteremeyeceğini, PKK/YPG ile birlikte DEAŞ ve FETÖ ile mücadeleyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)