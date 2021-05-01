AK Parti Genel Merkezi’nde Çorum masaya yatırıldı

AK Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in başkanlığında Çorum’da yapılacak olan çalışmalarla ilgili bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Agın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz ve koordinatörler Yusuf Coşkun, Metin Bulut ve Yahya Çelik’in de hazır bulunduğu toplantıda, Çorum’da yapılacak olan teşkilat çalışmalarına dair hedeflerin belirlendiği bildirildi.

Toplantı sonrasında Kandemir ve diğer teşkilat yöneticilerine, İskilip’te hazırlanan el emeği göz nuru sedef işleme ve meşhur Çorum Leblebisi ikramında bulunuldu.

(Haber Merkezi)