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Ak Parti Gençlik Kolları Kongresi bugün

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Gençlik Kolları’nın olağan genel kurulu bugün yapılacak.

Güncel 05.02.2021, 00:10
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Ak Parti Gençlik Kolları Kongresi bugün

Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de başlayacağı açıklanan kongrede AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’un yeniden tek aday olarak katılacağı öğrenildi.

Kongre öncesi parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Temur, “Gençsin Önde Yürü İnandığın Yolda Yürü” sloganıyla kongrelerini yapacaklarını belirterek 24 Ocak 2018 tarihinden beri kendisine destek olan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başta olmak üzere milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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