AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Temur evlendi

Genç çiftin düğün töreni Samsun Yolu üzerindeki Altınkaya Arena’da gerçekleştirildi. Düğüne AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya, Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Çorum eski Milletvekili Salim Uslu, Çorum Belediyesi eski Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı, Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Zeki Gül, AK Parti eski İl Başkanı Mehmet Karadağ ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında konukların salona maskeli şekilde alındığı düğünde genç çiftlerin nikahı protokol üyelerinin huzurunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı. Aşgın, nikahın ardından genç çiftleri tebrik etti ve “Yuvayı dişi kuş yapar” diyerek evlilik cüzdanını gelin kıza verdi.

ÇORUM HABER, Aliye & Muhammet Fatih Temur çiftini kutlar, ömür boyu mutluluk diler.

(Haber Merkezi)