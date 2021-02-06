AK Parti gençlerinde Temur yeniden başkan

Çorum'da, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mehter gösterisiyle devam eden kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izletildi.

‘AK GENÇLİK OLARAK MAZLUMLARI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, kongrede yaptığı konuşmada, girdikleri her seçimden zaferle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gençlik kolları olarak AK Parti'nin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini belirten Temur, "Bizim davamız, 'milletimizin gücünün üstünde güç tanımıyorum' diyen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davasıdır. Biz mazlumların yanındayız. Herkes sussa bile, biz AK gençlik olarak, dava adamları olarak gözümüzü yummayacak, sırtımızı dönmeyecek, mazlumların hakkını savunmaktan vaz geçmeyeceğiz" dedi.

TEMUR GÜVEN TAZELEDİ

Kongrede AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da partililere hitap etti. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Temur, yeniden AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığına seçildi.

İL GENÇLİK KOLLARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Salih Çam, Onur Civan, Yunus Kurt, Çağrı Balcı, Muhammet Yusuf Keşlik, Ziya Kurak, Necip Çelik, Sefa Akış, Sefa Turbay, Serkan Yılmaz, Harun Reşit Buyrukçu, Ahmet Salih Aksoy, İlker Uyar, Muharrem Güçlü, Tugay Uysal, Mustafa Kayacı, Nuriye Köse, Rabia Candan Şen, Seda Nur Demir, Ebru Şahin, Sibel Öztaş, Şüheda Çetin, Belma Aygün, Yaren Şanver, Elif Büşra Erdemli, Remzi Özden, Beyza Şahbaz, Elif Yeter, Tuba Taş, Mücahit Şahinbaş, Ali Burak Kütükcü, Salih Baykal, Furkan Aslan, Kemal Özdoğan, Tayfun Buğdüz, Arif Yalvaçer, Tayyip Şener, Mert Küçükbenli, Muhammet Emin Aşgın.

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Muhammet Fatih Temur, Salih Çam, Onur Civan, Mehmet Aşgın, Yunus Kurt, Gökhan Kalınsazlıoğlu, Mürsel Karatağ, Ali Özçelik ve Sinan Özüm.