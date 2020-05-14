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AK Parti Eczacılar Günü’nü kutladı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Dünya Eczacılık Günü dolaysıyla Eczacılar Odası’nı ziyaret etti. 

14 Mayıs 2020 Perşembe 18:45
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AK Parti Eczacılar Günü’nü kutladı

Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ahlatcı, eczacıların gününü kutladı. 


Eczacılığın, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biri olarak varlığını ve işlevselliğini korumuş mesleklerden biri olduğunu hatırlatan Ahlatcı, “Eczacılar, dün olduğu gibi bugün de sağlık sistemimizde ki vazgeçilmezliğini sürdürmektedir. Eczacılık; sağlık hizmeti içerisinde tarihi ve birikimi köklü olan alanlardan biri olup eczacıda temel uzmanlık alanı ilaç olan, bu bağlamda sağlık alanındaki görev ve yetkileri devredilemeyecek önemli bir sağlık elemanıdır. İlaçların hazırlanması, saklanması ve reçete edilmesi hakkında bilgiye sahip olan eczacı, ilaç olarak değerlendirilmesi gereken diğer ürünler hakkında da uzman olan kişidir. İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada yüksek görev bilinci ve hassasiyeti ile mesleklerini yürüten eczacılarımız, herkesin kolay ulaşabileceği en yakın sağlık danışmanı olarak, hasta ve hasta yakınlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadırlar” 
Ziyarette AK Parti Yönetim kurulu üyeleri Kadriye Taşdemir, Elif Tekeli ve Muhammed Fatih Temur’da hazır bulundu. 

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