“AK Parti Çorum’un ihtiyacı vaatlerini bir türlü yapmıyor”

Seçim İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantının açılışında konuşan Bekir Özsaçmacı önceki gün ilimizi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun havaalanı ile ilgili sözlerini sert şekilde eleştirdi.

İyi Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili, Kurucular Kurulu Üyesi ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Enez Kaplan’ın katılımı ile Anitta Otel’de düzenlenen toplantının açılışında İl Başkanı Bekir Özsaçmacı bir konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Merkezi’nin ilimizde sahayı hiç bırakmadığını belirterek sık sık gelen heyetlerle ilimizin sorunlarının ülke gündemine taşındığını belirten Bekir Özsaçmacı, Çorum’u gündemden düşürmedikleri için Genel Merkez yöneticilerine teşekkür etti.

Meral Akşener tarafından başlatılan çalışma ile 1.5 yıldır ülkenin karış karış, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezildiğini belirten bu kapsamda da Çorum’a sık sık heyetler geldiğini anlatan Özsaçmacı; “Hiçbir siyasi partide olmayan bir hareketle Çorum’a partimiz özel önem veriyor. Son 19 yıldır ülkeyi yöneten, 25 senedir de yerelde iktidarda olan AK Parti bugüne kadar ilimize yönelik vaatlerinin yerine getirmedi. Bunu dün bir kez daha Ulaştırma Bakanı’nın ziyaretinde gördük. Sayın Bakan ilimize istediğimiz yatırımların ne yazık ki uzay çalışmaları nedeniyle olamayacağını ifade ettiğini gördük. Bugüne kadar Çorum’a benzin istasyonu bile yapamayanların uzay istasyonu yapabileceğine inanmıyoruz. Çorum, ülkede ihracatta 15. sırada bulunuyor. Bu şehrimizin istediği lojistik desteğin sağlanması, demiryolunun yapılması ve havaalanının faaliyete geçirilmesidir. Biz zaman zaman bu konuları gündeme getiriyoruz” diye konuştu.

Bekir Özsaçmacı, siyaset tarihinin kendini uçuyor sananlarla dolu olduğunu, bunların tarihin karanlık sayfalarına yol aldığını ancak artık söylenen yalanları söyleyen bir İYİ Parti bulunduğunu sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)