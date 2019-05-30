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AK Parti Çorum Teşkilatları Yıldırım için sahada

23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’a destek olmak amacıyla İstanbul’a giden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve ilçe teşkilat başkanları seçim çalışmalarına başladı. 

AK Parti Çorum Teşkilatları Yıldırım için sahada

23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’a destek olmak amacıyla İstanbul’a giden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve ilçe teşkilat başkanları seçim çalışmalarına başladı. 

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:50
AK Parti Çorum Teşkilatları Yıldırım için sahada

Seçim çalışmaları kapsamında Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir ve Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı ile birlikte İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezinde AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Muhammed Avcı’yı ziyaret eden Ahlatcı, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ahlatcı ve beraberindekiler daha sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdülselami Delibalta ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. 
stanbul seçim çalışmalarında Ahlatçı ilçe başkanlarıyla birlikte dernek, STK, esnaf ve ev ziyaretlerinin yanı sıra iftar programlarına katılacak. Heyet, Avcılar, Sancaktepe, Esenler, Ataşehir’de çeşitli etkinlikler ve iftar programlarına katıldıktan sonra Cumartesi günü Çorum'a dönecek. 

Son Güncelleme: 30.05.2019 00:55
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