AK Parti Çorum teşkilatı lokma dağıttı

Kadeş Barış ve kardeşlik Meydanı’nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ayasofya’nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Milletimizin arzusunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Ayasofya Camimiz, Cuma günü ibadete açılıyor” dedi.

Bugün aynı zamanda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olduğunu hatırlatan Ahlatcı, “Fetöcü alçak hainlere milletimiz kahramanca direnerek, al bayrağımızı, vatanımı daim eylediler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.