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AK Parti Çorum il yönetimi suç duyurusunda bulundu
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik kolları başkanları ve İl yöneticileri ile birlikte Cumhurbaşkanına hakarette bulunan Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.
Güncel 24.01.2022, 18:43
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Suç duyurusunda bulunmadan önce parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, "Unutulmamalı ki, gazeteci kimliğine sahip olmak, toplumun büyük bir kesiminin desteğiyle göreve seçilen Cumhurbaşkanımıza hakaret etme özgürlüğü tanımaz. Çirkin üslubuyla Cumhurbaşkanımızı ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan bu köhne zihniyetle hukuk ve siyaset önünde sonuna kadar mücadele edeceğiz. AK Parti teşkilatları olarak, Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. Meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin güveni, duası ve desteğiyle yoluna devam edecektir" dedi.
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