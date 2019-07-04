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AK Parti Çorum heyeti Bakan ile biraraya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek bir süre görüştü.

AK Parti Çorum heyeti Bakan ile biraraya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek bir süre görüştü.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:29
AK Parti Çorum heyeti Bakan ile biraraya geldi

Ziyarette AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Lemzi Çöplü hazır bulundu.

Milletvekilleri Ceylan, Kaya ve Kavuncu yaptıkları paylaşımda Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’u ziyaret ederek Çorum’a dair yapılan ve yapılacak projeler konusunda görüşmelerde bulunduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise yaptıkları çalışmalar hakkında Bakan Kurum’a bilgi verdiklerini belirterek; “Şehrimize müjdeli haberlerle döneceğiz inşallah. Değerli Bakanımızın hemşehrilerimize selamları var. İlgi ve alakası için teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan heyet daha sonra İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü de ziyaret ederek merkez ve ilçelerde ödenek problemi nedeniyle sorun yaşayan bazı belediye yatırımları ile ilgili konular ve istihkaklar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

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