“AK Parti Çorum halkını kandırmayı sürdürüyor”

Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti İl Başkanlığı’nda düzenlediği toplantıda havaalanı ve demiryolu ile ilgili yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunarak AK Parti’nin Çorumluları 17 yıldır kandırmaya devam ettiğini, hatta bunu alışkanlık haline getirerek dalga geçtiklerini söyledi.

Özsaçmacı düzenlediği basın toplantısında AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun 2017 yılı sonlarında sosyal medya hesabından yaptığı “Elektrik ve dalga (doğalgaz) fiyatlarında yüzde 10 indirim” şeklindeki paylaşımına atıfta bulunarak hükümetin vatandaşla dalga geçtiğinin altını çizdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın Çorum'un havaalanı ve demiryolu ihtiyacı ile alakalı soru önergesi vermesinin üzerine Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen yanıta istinaden Çorum’a havaalanının yapılmayacağını, demiryolunun da proje aşamasının bu yıl sonunda bitirilmesinin ardından yatırım programına teklif edilmesi ve kabul edilmesi halinde de projesine başlanacağını hatırlatan Bekir Özsaçmacı, “Yani Çorumluları havaalanı ve demiryolunda yine hüsranı yaşıyor. Güzel memleketim Çorum’u kendi küçük dünyalarındaki ilizyonlarla aldatmaya ve kandırmaya çalışanlara karşı İYİ Parti hep var olacaktır. İYİ Parti olarak bugünden itibaren Çorum’da ana muhalefet partisi görevini üstlenmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

“İKTİDAR MİLLETLE DALGA GEÇİYOR”

İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, Çorum Milletvekili Kavuncu’nun sosyal medya paylaşımında, “2019’da elektrik ve dalgada yüzde 10 indirim. Asgari Ücret 2020 TL” ifadelerini yer aldığına dikkat çekerek, “Bunlar halkla dalga geçiyorlar. Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar belli. 2018 yılında vatandaş indirim beklerken elektriğe yüzde 70; doğalgaza ise yüzde 60 zam yaptılar. Hala da dalga geçmeyi sürdürüyorlar” dedi.

“İYİ PARTİ İLİMİZDE ANA MUHALEFET”

Siyasi partiler ve onların yöneticilerinin milletine memleketine hizmet ederek bu yönden faydalı çalışmalar yapması gerektiğini, Çorum’un var olduğu günden bugüne kadar hiç bu kadar muzdarip olmadığını ve aldatılmadığını vurgulayan Bekir Özsaçmacı sözlerine şöyle devam etti: “Mukallitlik, 18 yıldır ülkeyi ve şehri, 25 yıldır yerel yönetimleri millet ile dalga geçerek yönettiler. Milletimiz ülke genelinde 5 milyon oy verdiği partime, dolayısı ile çok sevdiğim şehrimde bize muhalefet görevi tevdi etmiştir. Bize oy veren, vermeyen tüm halkımızın menfaatlerini savunmak görevi tarafımıza verilmiştir. Özellikle seçim dönemlerinde ve her yılın belirli dönemlerde Çorum’a çeşitli vaatler verilmekte halkımız ve kamuoyu heyecanlanmakta anlık sevinçler yaşamaktadır. Çorum’da ana muhalefet görevini İYİ Parti üstlenmiştir. Çorumlu hemşerilerim müsterih olsunlar ana muhalefet görevimizi halkımızın menfaatlerine yönelik yapıcı tutumumuzu devam ettireceğiz”

“TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ”

“Son günlerde kamuoyunda hepinizin gördüğü en yetkili kişiler tarafından Çorumun yıllardır beklediği yatırımların mümkün olmadığı bizzat bakanlık tarafından açıklanmıştır” diyen İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, “Takke düşmüş kel görünmüştür. Ankara Milletvekilimiz Şenol Sunat’ın Çorum’un sorun ve ihtiyaçlarını içeren dosyamızda bulunan havaalanı ve demiryolu ihtiyacı ile alakalı ulaştırma bakanlığı nezdinde bilgi talep etmesi neticesinde; Çorum kamuoyunun bildiklerinin aksine Havaalanının mümkün olmadığı, demiryolunda proje aşamasının bitmediği bitse bile teklif edilmesi halinde yatırım programına dahil edilmesinin değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Vefakâr ve bir o kadar cefakâr Çorum halkı bu iktidara hiçbir partiye vermediği desteği vermiştir. Bize de denetleme görevi vermiştir. Biz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Milletimizin mesajını aldık Çorumda ana muhalefet görevimizi halkımızın menfaatleri doğrultusunda kullanmaya azmettiğimizi kamuoyuna bildiririz.17 yıldır Çorumda iktidarı takip eden, denetleyenlerin olmaması bugün olmayacağı anlamına gelmemektedir. Bugün İYİ parti vardır umut vardır. Bugün İYİ parti vardır.

Milletimiz adına Çorum’umuzun tüm sorunlarının takipçisiyiz. 17 yıldır iktidarı takip eden değerlendiren olmadığından nasılsa böyle gelmiş böyle devam edelim anlayışının devam edemeyeceğini gerçekleri yüzlerine, yüzlerine vuran bizler varız.Güzel memleketim Çorumu, kendi küçük dünyalarındaki illüzyonla, aldatmaya, kandırmaya çalışanlara karşı biz varız. İYİ ki varız. Olmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)