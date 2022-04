Ceylan iftar programından sonra Gülabibey Mahallesi’nde bulunan Bağcılar Çay Evi, Yenikent ve Can Kıraathanesi ’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Ramazan ayında da esnaf ve vatandaşların yanında olmaya gayret gösteren Milletvekili Ceylan, çay eşliğinde onlarla sohbet ederek, talep ve isteklerini dinleyip, hatırlarını sordu.

Tek tek masaları dolaşarak vatandaşlarla tokalaşan Milletvekili Ceylan’a gençler yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Milletvekili Ceylan, talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Samimi bir ortam da çay eşliğinde devam eden sohbette, vatandaşlara parti politikaları ve güncel konularla ilgili bilgi verdi.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen sohbette vatandaşlar da merak ettikleri konular hakkında sorular sorarak Milletvekili Ceylan’dan bilgi aldılar.

Sorunların ve şikayetlerin kısa süre içerisinde giderilmesi için de gerekli çalışmaları yapacağını belirten Milletvekili Ceylan, parti olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Her zaman sahada olmanın önemli ve verimli olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan “Bizim şehirlerde siyasetin merkezi kahvehaneler, çay ocakları ve esnaflardır. Yapılması gerekenleri, olumlu olumsuz her türlü eleştiriyi duymak ve çözüm odaklı çalışma yürütmek için genelde sahada olmayı önemsiyorum. Yerinde dinlemek, halkın gözündeki o enerjiyi almak bizlere çok iyi geliyor” dedi.

Siyasette temas, tebessüm ve tahammülün çok önemli olduğunu kaydeden Milletvekili Ceylan, "Vatandaşa temas edeceksiniz, tebessüm edeceksiniz, gerektiğinde tahammül edeceksiniz. Bunları yaparsanız takdir ve teşekkür alırsınız, yapamazsanız siyasette başarılı olamazsınız. AK Parti bu ülkenin hala en büyük umududur. Bizler daha güçlü şekilde gelebilmek için çok daha fazla çalışmalıyız. Bu milletin bizden çok büyük beklentileri var, o yüzden durmak yok, hep birlikte yürümeye, koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Milletvekili Ceylan, onlarla sık sık fotoğraf çektirip, gönüllerini almayı ihmal etmedi.

Ziyaret sırasında Milletvekili Ceylan’a, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan, ılmaz Peker, Ceyhan Baran, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yasin Dursun, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Gülabibey Mahalle Başkanı Osman Çorlu ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli eşlik etti.