AK Parti, basınla buluştu

AHL Park’ta bulunan Mado’da düzenlenen programa AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, HGYD Başkanı Birkan Demirci ile basın mensupları katıldı.

Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan İl Başkanı Ahlatcı, “Gecesini gündüzüne katarak, mesai kavramını gözetmeden kendini, kamuoyunu aydınlatmaya adayan, hak ve hukuktan şaşmayıp doğruluğu temel ilke kabul eden tüm gazetecilerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Milletvekili Ceylan ise, basının bir milletin müşterek sesi olduğunu belirterek, “Toplumsal gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde yayarak toplum fertlerinin aydınlanmasına katkı sağlayan, toplumun duygu, beklenti ve hedeflerini de dış dünyaya duyuran başlı başına bir kuvvet, köprü, bir rehberdir. Kamu yararına yönelik de hizmetler gerçekleştiren gazeteciler, yerelden genele sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda yaptıkları çalışmalar ile ülkemizin gelişimine de doğrudan katkıda bulunmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadır.

Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla Mesai mefhumu gözetmeksizin tarafsız haber için mücadele eden her türlü zorlu koşullarda görevlerini özveriyle yerine getiren siz değerli basın mensuplarımızın ve tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

(Taner ŞİMŞEK)

