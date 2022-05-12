Flaş HaberÇorum’da kene can aldı!
AK Parti Alaca Gençlik Kolları Başkanı Özüm'ün iş kazasında kolu koptu
Çorum'da iş kazası sonucu kolu kopan AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özüm, tedavi altına alındı.
Güncel 12.05.2022, 15:37
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Alınan bilgiye göre Özüm, Günhan Mahallesi'ndeki Buğday Pazarı'nda ailesine ait depoda traktörün kasasına ürün yüklediği sırada kolunu, traktör ile iş makinesini bağlayan şafta kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolunun dirsek bölümünden koptuğu tespit edilen Özüm, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özüm, buradaki müdahalenin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.
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