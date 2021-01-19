AK Parti 7. Olağan İl Kongresi bugün
AK Parti 7. Olağan İl Kongresi, bugün saat 11.00’de TSO Fuar Kompleksi’nde yapılacak.
Güncel 19.01.2021, 00:44
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İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, kongreye, Genel Başkan Yardımcısı, geçmiş dönem Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, İl Koordinatörü, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün katılacağını bildirdi.
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