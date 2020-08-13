AK Parti 19 yaşında

AK Parti’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları da Genel Merkez’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen 139. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile başladı. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan il başkanlarına seslendi.

“19 yıldır olduğu gibi Allah ömür, milletimiz de destek verdiği sürece Türkiye’ye hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz” diye konuşan Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Ayasofya’nın açılması, Yunanistan, Libya ve Lübnan konuları başta olmak üzere çeşitli konulara değindi. Erdoğan’ın konuşmasının ardından 4 ilden; 5 ilçe, 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Böylelikle AK Partili belediye sayısı toplam 794 oldu.

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da 19. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan liderliğinde 19 yıl önce başlayan kutlu yürüyüşün gururunu yaşadıklarını belirterek şahlanıp büyüyen büyük Türkiye sevdalarının ilk günkü gibi taze ve diri olduğunu vurgulayan Ahlatcı, “AK Parti kurulduğu günden bu güne kendisini millete adamış AK kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atmıştır. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi kalkındırmanın, milletimizi daha iyi hizmetlerle buluşturmanın mücadelesi içinde olmuştur. Bunu yaparken de en büyük destekçimiz milletimiz ve bir aile birlikteliği gibi aynı hedef doğrultusunda çalıştığımız teşkilatlarımız olmuştur. AK Parti’nin birer neferleri olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Adım adım 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediklerini belirten Anlatcı, bugüne kadar partilerine emeği geçen herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi)