Ak Kadınlardan gönül seferberliği

Kadın Kolu Başkanı Meryem Demir’in öncülüğünde çat kapı ziyaretler yapılırken, ayaküstü sohbetlerle insanların halleri hatırları sorulup sıcak pide ikram edildi.

Yapılan ziyaretlerle insanların gönüllerine girebilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “Pandemi dolayısıyla ramazanlarda sofralarda bir araya gelmeyi, iftarlarda hep beraber sohbet etmeyi çok özledik. Bu özlemimizi bir nebze de olsa giderebilmek adına her mahallemizde çat kapı ziyaretler yapıp kapı önlerinde, sosyal mesafemize dikkat ederek ayaküstü sohbet edip hemşerilerimize sıcak pide ikramında bulunuyoruz. Tam kapanma öncesinde yaptığımız bu ziyaretlerle insanların bizleri karşılarında görmenin şaşkınlığının ve sonrasında oluşan sevincine ortak olmak bizleri de çok mutlu ediyor. İl merkezinde il yönetim kurulu üyelerimiz ve mahalle başkanlarımızla, ilçelerimizde ilçe kadın kolları başkanlarımız ve yönetimleri tarafından yaptığımız bu ziyaretlerle insanların gönüllerinde yer edebilmenin mutluluğu tarifsiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

(Haber Merkezi)