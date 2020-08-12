AK Kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

AK Parti il binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Meryem Demir yaptığı açıklamada AK Kadın hareketinin asla bir feminist hareket olmadığını belirterek AK Kadınların hiç kimse tarafından ayrıştırılamayacağını kaydetti. AK Kadınların dürüst, ahlaklı, vatanseverlerden oluştuğuna dikkat çeken Demir, “Hiç kimse küfürle kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinin karşısında asla susmadık, susmayacağız. Kadınlarımıza yönelik ağır hakaretli içerik artık teşkilatımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. Genel merkezimiz, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak’ın, AK Partili kadınlara dönük hakaret ve çirkin yakıştırmaları nedeniyle yargıya başvurmuştur” dedi. (Haber Merkezi)