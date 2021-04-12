Ak kadınlardan bağımlılıkla mücadele eğitimi

AK Parti İl Kadın Kolları tarafından AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının Türkiye genelinde başlattığı bağımlılıkla mücadele etkinlikleri Çorum'da da 3 gün boyunca 20'şer kişiden oluşan seminerlerle başladı. Seminerlerin 3. gününe AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun eşi Huriye Kavuncu da katılım sağladı.



3 gün süren eğitimlerin ardından çevrimiçi olarak yaklaşık 1500 kişinin bu eğitimleri almalarını sağlamayı ve bağımlılık konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirten İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “Genel Merkez Kadın Kolları tarafından başlatılan bağımlılık eğitimlerini biz Çorumlu kadınlar olarak 1 adım daha ileriye götürerek daha çok kişiye ulaşabilmek için çevrimiçi olarak da yapmayı planladık. Hedefimiz 1500 kadına bağımlılık konusunda bilgilendirmede bulunup toplumsal bilinç oluşturmak. Bağımlılık yalnızca madde bağımlılığı, sigara ve alkol bağımlılığı olarak düşünülmemeli bazen teknolojiye, bazen bir insana bazen de bir alışkanlığa bağımlılığımız hayatımızın düzenini bozabilir. Onun için bilinçlenip sağlıklı bir toplum oluşturmak için el birliği ile mücadele etmeliyiz. Çevrimiçi eğitimlerimize katılmak isteyenler Ak Parti il binamızda İl Kadın Kollarına gelerek başvuruda bulunabilirler. Eğitim günleri ve saatleri ilerleyen günlerde AK Parti Çorum Kadın Kolları sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşılacak. Eğitimi alan tüm katılımcılara teşekkür eder sağlıklı günler dileriz. Eğitimlerde bizlere desteklerinden dolayı Yeşilay ve Rehberlik Eğitim Araştırma Merkezi(RAM)'ne ve eğitmenimiz Psikolog Filiz Obuz'a verdiği eğitimlerden dolayı da ayrıca teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)