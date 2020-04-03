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AK kadınlar telekonferansla bir araya geldi

Korona virüs tedbirleri kapsamında gönüllü karantina yapıp evde kalan AK Parti İl Kadın Kolları telekonferansla bir araya geldi.

AK kadınlar telekonferansla bir araya geldi

Korona virüs tedbirleri kapsamında gönüllü karantina yapıp evde kalan AK Parti İl Kadın Kolları telekonferansla bir araya geldi.

03 Nisan 2020 Cuma 19:26
AK kadınlar telekonferansla bir araya geldi

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir İl, ilçe, mahalle teşkilatları ile telekonferansla görüştü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gönüllü karantina uygulayıp hem kendi hem de toplumun sağlığı için önlem aldıklarını belirten Demir, bu günlerde il, ilçe, mahalle teşkilatlarıyla toplantıları telekonferans yöntemi ile yaptıklarını anlattı. Yaşanan bu sıkıntılı süreci bir an önce atlatıp sağlıklı günlere kavuşmayı dilediklerini belirten Meryem Demir, “Hayat eve sığar, yarınlarımızda sağlıklı günlere ulaşmak için bugünlerde evde kalalım" çağrısında bulundu.(Haber Merkezi)

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