Ak Gençlikten tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursu

Kurs ile alakalı bilgilendirme yapan Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, “Gençler olarak gerçekleştirdiğimiz kurslarla kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Ak Parti Gençlik Kollarımız büyük bir ailedir. Bu ailenin içerisindeki gençler olarak kendimizi geliştirmek için sürekli çaba sarf ediyoruz. Ak Parti Gençlik Kolları bünyemizde gerçekleştirdiğimiz tüm kurslar ve çalışmaları ücretsiz olarak gençlerimizle buluşturuyoruz. Gerçekleştireceğimiz tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursu ile bir yandan kendimizi geliştirirken bir yandan da istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kurslarımıza ve çalışmalarımıza katılmak isteyen tüm kardeşlerimiz parti binamıza gelerek başvuruda bulunabilirler. Aynı zamanda sosyal medya hesabımız https://www.facebook.com/AKGenclikCorum’dan formlarımızı doldurarak kardeşlerimiz aramıza, ailemize katılabilirler” dedi. (Haber Merkezi)