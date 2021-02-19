AK Gençlik’ten şekerli kutlama

AK Partili gençler, dağıtılan kandil şekerlerinin kutularında, 2021 yılının Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre yılı olarak kutlanılması sebebi ile beyitler de yazdırdılar.

Ülkemizin ve tüm dünyanın geçirmiş olduğu bu zor günlerde barışın, kardeşliğin ve birlikteliğin önemine binaen yazılan beyitlerde, “Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim diyen Yunus Emre ile “Benim üç güzel dostum var. Biri evde kalır, biri yolda kalır, biri de benimle gelir. Evde kalan ailemdir, yolda kalan dostlarımdır, benimle gelen iyiliklerimdir” diyen Hacı Bektaş-ı Veli’nin sözlerine yer verildi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Temur, pandemi ile mücadelede fedakârca çalışan İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli’ye teşekkür etti. Temur, Özel Harekat polislerini ziyaretinde ise her daim yanlarında olduklarını belirterek, Gara şehitlerinden dolayı başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, esnaf ziyaretinde ise Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, esnafa hayırlı işler diledi.

(Haber Merkezi)