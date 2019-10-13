Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93981
ALTIN
282.940
DOLAR
5.8976
STERLİN
7.4441
EURO
6.5042

AK Gençlik’ten Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Barış Pınarı Operasyonu'na destek olmak amacıyla vatandaşlara Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı dağıtıldı.

AK Gençlik’ten Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Barış Pınarı Operasyonu'na destek olmak amacıyla vatandaşlara Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı dağıtıldı.

13 Ekim 2019 Pazar 21:15
AK Gençlik’ten Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve beraberindeki gençler Osmancık Caddesi esnafını ziyaret ederek iş yerlerine asılması için Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim bıraktı.

Muhammed Fatih Temur, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de teröristlere karşı kahramanca mücadele verdiğini söyledi.

TSK'ye dualarla destek olduklarını dile getiren Temur, “Bu düşünceyle esnafımıza kutsal kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan ve şanlı Türk bayrağımızı hediye ediyoruz. Esnaflarımıza dualarında kahraman Türk ordumuzu da ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlattık. Şükürler olsun ki esnaflarımız da vatandaşlarımız da son derece bilinçli. Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan oyunların, yapılan kara propagandaların hepsinin iç yüzünü biliyor ve farkındalar. Devletimizin yanındalar. Bizler de Ak Gençlik olarak her zaman devletimizin, ordumuzun ve milletimizin yanındayız. Rabbim ordumuzu korusun ve muhafaza eylesin, başarılarımız daim olsun inşallah” dedi.

(AA)

İlgili Haberler
Sivas’taki Hitit kentleri gün yüzüne çıkarılıyor
Sivas’taki Hitit kentleri gün yüzüne çıkarılıyor
“Sermaye piyasaları ve yatırım araçları” anlatıldı
“Sermaye piyasaları ve yatırım araçları” anlatıldı
Gür’den “kanatlı eti” açıklaması
Gür’den “kanatlı eti” açıklaması
Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi’nin altyapısı Turkcell’e emanet
Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi’nin altyapısı Turkcell’e emanet
Polonya’da eğitim ve kültür çalışmalarına katıldılar
Polonya’da eğitim ve kültür çalışmalarına katıldılar
KKSM'lere yoğun ilgi
KKSM'lere yoğun ilgi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim