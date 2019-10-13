AK Gençlik’ten Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve beraberindeki gençler Osmancık Caddesi esnafını ziyaret ederek iş yerlerine asılması için Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim bıraktı.

Muhammed Fatih Temur, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de teröristlere karşı kahramanca mücadele verdiğini söyledi.

TSK'ye dualarla destek olduklarını dile getiren Temur, “Bu düşünceyle esnafımıza kutsal kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan ve şanlı Türk bayrağımızı hediye ediyoruz. Esnaflarımıza dualarında kahraman Türk ordumuzu da ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlattık. Şükürler olsun ki esnaflarımız da vatandaşlarımız da son derece bilinçli. Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan oyunların, yapılan kara propagandaların hepsinin iç yüzünü biliyor ve farkındalar. Devletimizin yanındalar. Bizler de Ak Gençlik olarak her zaman devletimizin, ordumuzun ve milletimizin yanındayız. Rabbim ordumuzu korusun ve muhafaza eylesin, başarılarımız daim olsun inşallah” dedi.

(AA)