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Ak Gençlik’ten “bir kitap binlerce umut” kampanyası

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından sosyal medya hesaplarından yapılacak olan kitap bağışı kampanyasıyla ilgili açıklama yapıldı. 

Güncel 04.07.2021, 17:40
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Ak Gençlik’ten “bir kitap binlerce umut” kampanyası

Yapılan açıklamada, “Okuduğunuz kitapları bize getirin, Sungurlu’da kuracağımız kütüphanede genç kardeşlerimiz de okusun. Tek yapmanız gereken 2 Temmuz Cuma gününden itibaren okuduğunuz kitapları Kadeş Barış Meydanında kuracağımız stantlarda bizlere ulaştırmak. Unutmayın son bağış tarihi 7 Temmuz” denildi. 
Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da bir açıklama yaparak tüm vatandaşları kitap bağış kampanyasına davet etti. Temur, “7 Temmuz tarihine kadar tüm vatandaşlarımız Kadeş Barış Meydanı’ndaki stantlarımıza kitaplarını bağışlayarak kuracağımız kütüphanemize destekte bulunabilirler. Gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz Bir Kitap Binlerce Umut” dedi. (Haber Merkezi)
 

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