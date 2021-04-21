Ak Gençlik'ten iftara yetişemeyene iftarlık 

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik ikram edildi.

“İftara 5 Kala” sloganı ile yapılan etkinlikte, Tuzcular Kavşağı’nda trafik ışıklarında seyir halinde araçlarında iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık ikramında bulunuldu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ramazan boyunca şehrin farklı noktalarında iftariyelik dağıtmaya devam edeceklerini belirterek, “Ramazan ayı bereket ayıdır. Bu mübarek ayda paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri sergilenir.

‘İftara 5 Kala’ projemizle bu birliği beraberlik ve kardeşliğin getirdiği paylaşma sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla bir şekilde iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza iftariyelik ikram ediyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)