AK Gençlerden doğa yürüyüşü

Çorum Sıklık Tabiat Parkı’ndan başlatılan yürüyüş Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Çorumlu Gençlik Obası’nda son buldu.

Yürüyüş sonunda oba merkezine gelen gençler kendilerini bekleyen sanatçı gençlerle canlı müzik eşliğinde programlarına devam ettiler. Çeşitli şarkıların söylendiği bölümde Era Sanat Akademisi tarafından organize edilen müzik şöleninde gençler doyasıya eğlendi.



Hep birlikte söylenen şarkılarla kimi zaman oyunlar kimi zamansa halaylar çekildi. Birlikte hareket etme kabiliyetini artırıcı oyunlar oynandı. Etkinlikte canlı müziğin ardından takım ruhunu geliştirecek, birlikte hareket etme kabiliyetini artıracak ödüllü oyunlar da oynandı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından hazırlanan oyunlarda gençler hem eğlendi, hem öğrendi, hem de çeşitli hediyeler kazandı. Ok Savaşlarından kütüklerde takım hareketi ve oluklarda pinpon topları taşımaya kadar bir çok eğlenceli oyun gençlerle buluştu.



Etkinlikte başından sonuna kadar gençlerle yürüyen Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan yürüyüş sonunda gençlere seslendi. Çorum Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını, bundan sonra da gençlerden ne talep gelirse gelsin karşılamaya gayret edeceklerini dile getiren Turhan Candan “Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’a, ÜNİAK Başkanı Seren Ökmen’e ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aşgın’a teşekkür ediyorum. Biz buraları siz gençler için yaptık ve hayata geçirdik. Bundan sonra da buralarda böyle güzel etkinlikler hayata geçirmek istiyoruz. Piknikler yapalım, söyleşiler düzenleyelim, konferanslar verelim. Gençlerin geleceğe hazırlanmasında elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti göstermek zorundayız. Biz sizler için buradayız. Tüm arkadaşlara iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Çorum’a sevdalı olduklarını dile getiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Temur da “Arkadaşlar hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz. Çünkü Türkiye’mizin bir çok farklı noktasından Çorum ilimizi tercih ederek buraya geldiniz. Bizler burada sizlere en güzel hizmetleri sunmak için varız. İstiyoruz ki memleketimizi tercih eden kardeşlerimiz iyi ki çoruma gelmişiz desinler. Üniversite yıllarınızı doya doya geçirmeniz için bir çok proje ve faaliyeti sizler için hazırladık ve bir bir hayata geçiriyoruz. Sizlerden de bu noktada gelecek talep ve beklentileri bekliyoruz. Burada iki teşekkür etmek istiyorum. Üniak Başkanımız Seren Ökmen öncülüğünde Üniversiteler birimimiz, Çorum Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile güzel bir uyum yakaladı. Burada Mehmet Aşgın ve Seren Ökmen Başkanlarıma da teşekkür ediyorum. Çorum’a gençlik anlamında güzel bir enerji kattık. İnşallah daha da yakın çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlar. Dünyanın merkezine, sevdamız Çorum’umuza hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

