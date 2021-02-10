AK gençlerden Aşgın’a ziyaret

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Dilara Sina Tabak, MKYK Üyesi Özge Çelik ve Gençlik Kolları Koordinatörü Yusuf İbiş, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Salih Çam’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aşgın, konuklarına Saat Kulesi maketi hediye etti. (Haber Merkezi)

