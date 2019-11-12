“Ailenin verdiği eğitim ve sevgiyi hiçbir kurum veremez”

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açık konuşmasını yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, insanların iyiyi kötüden ayırmayı, birbirini sevmeyi, yardımlaşmayı, ahlakın güzelliklerini, doğruluğu, dürüstlüğü, hoşgörünün mükemmelliğini, merhameti ve adaleti rahmet peygamberinin tebliğ, tavsiye ve yaşantısından öğrendiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda bir farkındalık oluşturma adına bu haftayı çeşitli temalarla gündemde tuttuğunu, bu yıl da ailede yaşanan olumsuzluklara dikkat çekmek için “Peygamberimiz ve Aile” temasının belirlendiğini kaydetti.

Son yıllarda gayri ahlaki yayın yaparak aileyi bozmaya çalışan medya kuruluşları ve sanal alemin etkisiyle savrulan aileyi yeniden özlenen aile haline getirme çabasıyla 3 binin üzerinde hocanın görevlendirildiğini belirten Müftü Biçer, hayatın her alanında olduğu gibi ailede zaman zaman zorluklar, kırgınlıklar gerilimler olabileceğini ancak önemli olanın bu sıkıntıları sabır, fedakarlık ve adalet duygusuyla aşmaya çalışmak olduğunu ifade etti.

Ailenin ormana benzediğini kaydeden Müftü Biçer, ormanın bir kıvılcımla kül olduğu gibi ailenin de kötü bir sözle yıkılabildiğini bunun için bir taraf kötü söylediğinde diğer tarafın güzel bir sözle bu kıvılcımı söndürmesi gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ise konuşmasında Türklerin Anadolu’da olduğu günden beri, birilerinin bu devleti yıkmak için elinden geleni yaptığını, savaşarak bu milletin yıkılmayacağını görenlerin bu seferde birlik ve beraberliğin kaynağı aileye gözlerini diktiğini söyledi. Ailenin temelleri cennette atılan bir müessese olduğunu dile getiren Albayrak, dünya nimetlerinin en hayırlısının saliha bir eş olduğunu, bu ulusu her alanda güçlü kılan değerleri bulunduğunu bunu bilenlerin de operasyonlarını kadın ve gençler üzerinde sürdürdüğünü ifade etti. Baba ocağında mayalanan insanın peygamber ocağında piştiğini ve ilim ocağında hizmet verdiğini söyleyen Albayrak, bir annenin evladına verdiği eğitimi hiçbir üniversitenin vermesinin mümkün olmadığını kaydederek, “Ülkedeki kreşlerde bulunan çocukların sayısı ile huzur evlerinde kalanların sayısı hemen hemen birbirini dengelemektedir. Çocuklara en iyi eğitimli aile verir. Bunun yanı sıra büyüklerin de bilgi ve birikimlerinden bu ailedekiler faydalanmalıdır” dedi.

(Erkan BAYATLI)