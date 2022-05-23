Ailenin önemi anlatıldı

Konferansta evlilik, aile yaşantısı, çocuk eğitimi ve aile bireylerinin birbiriyle iletişimi konularına değinen Prof. Dr. Abdullah Çolak, İslam’da aile hayatıyla ilgili örnekler verdi.

Konferansın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, Prof. Dr. Abdullah Çolak’a teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.



(Ömür SOYTEMİZ)

