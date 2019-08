“Ailem Mutlu Zihnim Mutlu” projesi tanıtıldı

Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkan Neslihan Hüsülüoğulları, projeyle özellikle zihinsel engelli çocuklara sahip aileleri, birtakım sosyal faaliyet ve eğitimlerle hem ailelerin birbiriyle kaynaşmalarını sağlamak hem de bu kişilerin ruhsal ve bedensel rehabilitasyonlarına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Özellikle aileleri sosyalleştirerek ve eğitimlerini sağlayarak stresle baş etme yeteneklerini arttıracaklarının altını çizen Hüsülüoğlulları, engelli ailelerinin manevi ve psikolojik umutsuzluk duygusuyla baş etmek için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Çorum’da milli eğitime bağlı farklı ağırlık düzeylerine sahip bin 50 zihinsel engelli çocuk eğitim gördüğünü açıklayan Hüsülüoğulları, “Özel rehabilitasyonları da sayarsak bu sayı 2 bine çıkmaktadır. Bu, en yakın çevreyle bile hesaplasak en az 10 bin kişinin etkilenmesi demek. Bu projede temel amacımız bir ailede annenin mutluluğuna destek olmak, annenin mutluluğuyla beraber çocuğu babayı hatta komşularını ve çevreyi de mutlu etme olayı vardır. Ayrıca proje kapsamında annelere yönelik plates, aerobik, nakış, beslenme ve doğru yemek pişirme kursları, babalara yönelik çocuklarıyla beraber halı saha maçları, çocuklara yönelik ise özel bir sınıfın oluşturulacak. Türkiyede ilk defa Çorum’da engelli çocuğun hem sportif faaliyetlerini korunaklı bir şekilde yapmasına olanak sağlayan hem de farklı zihinsel gelişimlerine ve eğitimine katkı sunacak değışik materyallerden oluşan bir sınıf oluşturulacak”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, AK Parti’nin engellileri önemsediğini belirterek, “17 yıllık hükümetimiz dönemimizde 520 bin engelli kardeşimize evde bakım hizmeti veriyoruz. 100’e yakın rehabilitasyon merkezinde 7 bin engellimiz faydalanmakta. Elbette her mücadele her gayret her mücadele önemli. Takdire yaşandır. Zihinsel ve bedensel engellilere verilen emek ömrün tamamını kapsaması nedeniyle her türlü övgünün üzerindedir” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulunun kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Ceylan, “Bu hayatı birlikte yaşayacağız. Yarın bizim ne olacağımız belli değil, bu yavrular bizim, bunlara destek olmak bizim vazifemizdir. Bu tür destekler için ne olursa olsun beni aramanızı istiyorum” diye konuştu.

Ceylan, konuşmasının sonunda Çorum için üretilecek her projeye destek olacaklarının sözünü verdi.

Program sonunda dernek başkanı Neslihan Hüsülüoğulları, Ak Parti Çorum Milletvekili MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür plaketi verdi.