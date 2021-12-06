Aileleriyle gelip fidanları toprakla buluşturdular

Çorum ağız ve diş sağlığı hastanesi personeli ve ailelerinin katıldığı fidan dikme etkinliğine Başhekim Abdullah Paydar, sağlık çalışanları, güvenlikçiler katıldı. Eski ekin yolu üzerinde gerçekleşen etkinlikte çok sayıda fidan diken sağlıkçılar ve aileleri tabiatla baş başa olmanın tadını çıkardı.

Diş hastanesi çalışanları olarak yola çıktıklarını belirten Paydar yaptığı açıklamada şunları söyledi. “ amacımız yeşili doğayı korumak, çorak arazileri doğaya kazandırmak için yola çıktık ve güzel bir sonuç elde ettik. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tabi aramızda İlk kez ağaç diken arkadaşlarımız oldu. Onlar adına da çok mutlu olduk, ağaç dikmek kalıcı ve bulaşıcı bir hadise, bir kez ağaca dokunan ömür boyunca bu işe devam ediyor. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

