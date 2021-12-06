Ailelere eğitim

Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Özel Mustafa İlbaş Eğitim Kurumları tarafından ailelere yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitimci-Yazar Mustafa İlbaş’ın kuruculuğunu yaptığı Özel Mustafa İlbaş Eğitim Kurumları tarafından Devlet Tiyatro Salonu’nda bir seminer düzenlendi. Okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı “Aile ve Eğitim Köprüsü” konferansında çeşitli konular hakkında veliler bilgilendirildi.

Çorum ile birlikte il dışından gelen velilerin de iştiraki ile yapılan konferansta Mustafa İlbaş “Eğitim Ailede Başlar” diyerek eğitimde ailenin rolünü vurguladı. Özel Mustafa İlbaş Eğitim Kurumları’nın uyguladığı ve kendi geliştirdiği öğretim yöntem ve tekniklerinden bahseden İlbaş ayrıca öğrenci seviyesine uygun çalışma programını da anlattı.

Konferansta velilere çocukların gelişimine yönelik davranışları hakkında bilgi verilen programda özellikle ailelere sınav sürecinde yapmaları gerekenler vurgulanarak aile faktörünün başarıda büyük bir öneme sahip olduğu, doğru ilginin ize başarı getirdiği dile getirildi.

(Uğur GÖRKEM)

